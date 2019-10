Il governo gialloverde, autore di questa legge contestata da moltissimi studiosi del diritto, aveva preso il solenne impegno alla riforma del codice di procedura penale. Ma di tutto questo c’è scarsissima traccia e certamente si supereranno abbondantemente i termini previsti dalla legge Bonafede e si scasserà definitivamente il sistema giustizia. L’ex ministro Bongiorno definì una bomba atomica quella che si era innestata con la norma sulla prescrizione.

La “bomba atomica” sulla giustizia

In pratica, proprio per l’allarme suscitato dalla decisione, l’esecutivo si era infatti espresso chiaramente sulla volontà di realizzare entro fine anno un intervento riformatore del codice di procedura penale volto alla drastica riduzione dell’irragionevole durata dei processi in Italia. Questo per marginalizzare l’impatto concreto dell’eliminazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. L’obiettivo dichiarato – “del tutto condivisibile”, ha affermato l’on. Enrico Costa di Forza Italia in una proposta di legge per sospendere gli effetti della norma Bonafede – è assicurare che i colpevoli siano puniti.

Nessuno deve sottrarsi alla giustizia sfruttando escamotage processuali e, più in generale, contenere gli sprechi di attività della macchina giudiziaria. Ma la “riforma” della prescrizione scarica solo sull’imputato tutto il peso delle inefficienze del sistema giudiziario: ogni ritardo, dilazione o rinvio dovuto a carichi di lavoro eccessivi o mal distribuiti, alle carenze di personale, dai magistrati ai cancellieri, diviene processualmente irrilevante e, anzi, normativamente legittimato e coperto da questo provvedimento. Quasi come se il legislatore, anziché cercare di risolvere queste problematiche, le assumesse come una costante invariabile e immodificabile.

Tutto questo non va bene e c’è invece da auspicare che Pd e Cinquestelle la smettano di litigare sul tema. Sul servizio giustizia bisogna invece ragionare con grande serietà e serenità. Perché è sempre più facile commettere errori se la propaganda, al solito, continua a prevalere sulla politica.