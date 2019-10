Duello tv: “Tu si que vales” mette in campo la Ferilli, “Ulisse” risponde con il “Gattopardo”

Nuova sfida nel sabato delle ammiraglie televisive. Torna nella prima serata di Canale 5 Tu si que vales, il talent show internazionale dove si sfidano grandi performer nelle discipline più disparate. Quest’anno si presenta con una nuova veste.

Confermata la giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Resta intatto anche il trio di conduzione formato da Belen Rodriguez, dal campione della Nazionale italiana di Rugby Martin Castrogiovanni e dal campione del mondo di MMA Alessio Sakara.

Tu si che vales, la novità è la Ferilli

La grande novità è l’arrivo di Sabrina Ferilli. L’attrice pluripremiata avrà il ruolo di rappresentare la giuria popolare, formata da cento votanti presenti nel Teatro 8 negli studios Titanus Elios di Roma. E allora, su Canale 5 si succederanno a ritmo incalzante le prove dei concorrenti: dal canto alla danza, dagli sport estremi alla magia, dall’escapologia alle arti circensi. Su Rai1, invece, Alberto Angela proporrà una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla divulgazione storica e artistica.

La sfida tra i due programmi andrà avanti per quattro puntate, fino al 9 novembre. In quella data ci sarà infatti la messa in onda dell’ultimo appuntamento di questa edizione di Ulisse, che finora ha ottenuto una media record, di circa il 20% di share. In due occasioni ha superato la concorrenza di Amici Celebrities su Canale 5. Poi il programma della De Filippi ha fatto il trasloco al mercoledì, proprio quando la conduzione è andata a Michelle Hunziker.