Emma Marrone, Giordana Angi e Alberto Urso. Sono i più “richiesti” nel mondo dello spettacolo. Altro che reality, con i radical chic che storcevano il naso ogni qualvolta si pronunciava la parola “Amici”. Il talent, diventato un appuntamento fisso, continua a sfornare artisti di livello. E si consolida il successo di chi ha partecipato anni fa.

Di Emma Marrone sarebbe anchesuperfluo parlare, visto che è tra le interpreti più importanti del panorama musicale italiano. Poi c’è Giordana Angi, che sforna brani uno dopo l’altro e ne ha uno in cantiere per Sanremo. Ma soprattutto c’è Alberto Urso, che è già un idolo delle sette note. Non è lui che chiede di andare al Festival, ma è il Festival che lo corteggia. Secondo indiscrezioni, Amadeus sta facendo di tutto per averlo sul palco. Magari in coppia proprio con Giordana.

Emma Marrone in testa alle classifiche

I dati sono la riprova. Il singolo di Emma Marrone “Io sono bella” è il brano più trasmesso dalle radio. Scritto per lei da Vasco Rossi – insieme a Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli – è al primo posto nella classifica Earone.

L’artista è tornata sui social con un post. Ha voluto infatti comunicare ai fan la notizia relat