Dritto e Rovescio, la rom non si placa: nuovi insulti alla Santanchè. «Sei una strega, ti faccio…» (video)

La vicenda della ragazzina di 13 anni messa incinta da un rom tiene ancora banco a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4. In collegamento, c’è nuovamente la madre della ragazza che la scorsa settimana aveva insultato Daniela Santanchè dandole della “putt***”. In studio c’è anche la parlamentare di Fratelli d’Italia. E ancora una volta la rom insulta e minaccia la Santanchè. Che attacca duramente. «Contro questa madre, indegna di essere madre, noi faremo una interrogazione parlamentare – ha detto la parlamentare di Fratelli d’Italia – Abbiamo chiesto perché i servizi sociali non si sono attivati, perché questa mamma ha ancora in consegna questi figli che non vanno a scuola e vivono con i topi».

Dritto e Rovescio, minacce alla Santanchè

E dopo queste parole, come la scorsa settimana, la situazione degenera nuovamente. La rom strappa il microfono e inizia ad insultare la Santanchè: «Cosa ne sai tu della mia vita? Tu non sai niente. Sorridi come una strega, con quei denti fuori. Che brutta che sei. Io ti faccio…». E la Santanchè: «Cosa mi fa? Cosa mi fa? Pensa di fare paura a me? Che io debba essere minacciata da una donna indegna di essere al mondo…». A quel punto, la nomade riprende il microfono: «Tu la pensi così, guarda la tua famiglia, cosa hai fatto tu, con tre uomini che sono tutti morti. Lei parla troppo». Entra subito in campo Del Debbio, nello sbigottimento generale, zittisce la rom vietandole di continuare con gli insulti.