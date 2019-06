Del Debbio si scatena contro il pubblico: «Vengo giù e vi do una scarica di ceffoni»

Paolo Del Debbio scatenato contro il pubblico di Dritto e Rovescio su Rete 4. Un programma che come sottolinea TvBlog segna a tutti gli effetti la nascita di un nuovo format. Il conduttore si scaglia contro il suo stesso pubblico, il quale rumoreggia o applaude troppo, e magari lo fa nei momenti sbagliati. Una novità televisiva che contribuisce al successo del programma, fresco di rinnovo per la prossima stagione e di prolungamento estivo per luglio. Sempre TvBlog riporta degli esempi delle strigliate di Del Debbio al pubblico. «Stasera che vi hanno dato? Vi hanno bombato?», chiede rivolgendosi alla platea. Dunque – siamo all’ultima puntata in onda su Rete 4 -, Del Debbio si fa più duro: «Mi fate finire di parlare? Vengo giù e vi do una scarica di ceffoni e ve ne accorgete». Il pubblico si diverte, ride. Ma il conduttore ribadisce senza peli sulla lingua: «Se becco chi urla piglia una scarica di ceffoni».