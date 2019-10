Di Maio-Conte, volano gli stracci. “Chi dissente è fuori”. “Il premier sta esagerando”

Di Maio-Conte, il duello continua anche nel fine settimana. Ieri un nuovo botta e risposta, dopo lo scontro di venerdì sui contanti. Il premier, nel giorno della Leopolda, della manifestazione del centrodestra a Roma e dei veleni sparsi sui giornali dal leader dei grillini, si mostra categorico: “Vorrei ricordare che la manovra è stata approvata, salvo intese tecniche, ci sono dettagli su cui possiamo soffermarci. Valutata e approvata da ministri, anche M5S, e comunicata a Bruxelles. Non c’è da approvare una manovra”.

Così , con toni caustici, Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiede del vertice di maggioranza sulla manovra chiesto dal M5S. Quindi non deve tenersi un nuovo Cdm per approvare la manovra. “Dobbiamo fare squadra, chi non la pensa così è fuori da governo“, aggiunge il premier rispondendo alle domande dei cronisti all’Eurochocolate di Perugia.

Di Maio-Conte, la risposta piccata dalla Farnesina

Oggi, però, sui giornali campeggia la risposta, fatta trapelare dalla Farnesina, di Di Maio a Conte. “Anche se i collaboratori hanno subito chiarito che non ce l’aveva con Di Maio e non alludeva alle tensioni sulla manovra, dalla Farnesina è trapelato tutto il fastidio del ministro: ‘Ha esagerato, lo vedo un po’ nervoso'”, scrivono i giornali.

Non propriamente soft, anzi. Secondo il Corriere della Sera Di Maio starebbe perdendo la pazienza, anche perché “Conte sa bene che il suo esecutivo non ha i numeri per rinunciare a nessuna delle tre forze che lo sostengono”. “Ma sa anche che né Renzi, né Di Maio sono in condizioni di sfiduciarlo in Aula per poi contarsi nelle urne. Per scongiurare il collasso della sua litigiosa maggioranza, il premier ha segnato in agenda per domani un vertice chiarificatore- Lì sfiderà Renzi (e Di Maio) al rispetto degli accordi assunti davanti ai cittadini”. La resa dei conti è vicina.