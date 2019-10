Leonardo Del Vecchio, con un patrimonio stimato a 24,2 miliardi di dollari, è il Paperone d’Italia e il numero 39 a livello mondiale. Un primato che conferma quello dello scorso anno, tra gli italiani. Nel 2018 era cinquantesimo a livello mondiale con un patrimonio stimato in 19,8 mld di dollari. Il patron del gruppo Luxottica supera Giovanni Ferrero, il re della Nutella, che ha un patrimonio stimato in 21,9 miliardi di dollari e che a livello globale si colloca al 46esimo posto dal 39esimo posto del 2018 (il suo patrimonio era stimato in 22,4 mld nel 2018). E’ quanto emerge dalla classifica Forbes.

Bezos è l’uomo più ricco del mondo