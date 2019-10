Dal meteo una nuova sorpresa: week end con caldo africano

“Dopo il passaggio di un insidioso vortice ciclonico nelle ultime ore il tempo andrà migliorando su buona parte dell’Italia da venerdì. Grazie alla rimonta di undi origine africana” ricordano. E sottolineano che “si tratta di un fatto abbastanza insolito” visto che, in questo periodo dell’anno, “è generalmente l’anticiclone delle Azzorre a portare un tempo stabile e soleggiato, non certo quello sub-sahariano”.

Meteo pazzo, maltempo in Sicilia con un disperso

In questo ottobre pazzo, al sud è tempo di piogge. Un disperso a Licata, a causa del maltempo. Un uomo sarebbe scivolato nella tarda serata di giovedì nel fiume Salso, come hanno riferito alcuni testimoni. Da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e al Nucleo speleologico. Secondo altre fonti, il pensionato licatese di 81 anni, infatti, si apprende oggi dalle forze dell’ordine della zona, non avrebbe nulla a che vedere con l’ondata di maltempo che s’è abbattuta sull’Agrigentino. Si sarebbe suicidato.

In Sicilia, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa nella Sicilia orientale e un’allerta gialla in quella occidentale a causa del maltempo. Le Ferrovie dello Stato hanno diffuso una nota. Informano che in base al Bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile per le abbondanti piogge che stanno interessando la Sicilia, dalle 5.00 di oggi e fino alla normalizzazione delle condizioni meteo, la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattì è sospesa.