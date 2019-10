Per una stima dei danni è ancora «presto», ma è già chiaro che sono «rilevantissimi». Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, fa un primo bilancio dei danni provocati dalla straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la regione. E che, purtroppo, ha fatto registrare anche un morto: si tratta del tassista disperso la notte scorsa nell’Alessandrino.

Morto il tassista disperso, ritrovati i due anziani

L’uomo era partito nella serata di ieri da Genova per portare un cliente a Serravalle. Quest’ultimo era stato ritrovato nella notte aggrappato a un albero. I soccorritori hanno poi trovato il corpo del tassista nei pressi di Arquata Scrivia, mentre hanno ritrovato vivi gli altri due dispersi. I due anziani, hanno riferito i soccorritori, sono in buone condizioni. Intanto, il numero degli sfollati è arrivato a 90 persone.

Cirio: «La situazione è drammatica»

«La situazione è drammatica, l’affrontiamo con l’orgoglio dei piemontesi, ma chiedendo allo Stato di fare la sua parte», ha spiegato Cirio, annunciando che chiederà lo stato d’emergenza. Nell’incontro che avrà oggi pomeriggio a Torino con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, poi «oltre a illustrargli i nodi che ci sono nella regione, chiederò che ci sia un intervento economico, che è fondamentale, ma anche normativo», ha chiarito Cirio. «Noi – ha aggiunto – dobbiamo permettere ai sindaci che vogliono pulire i loro fiumi di farlo senza rischiare le denunce. Dobbiamo permettere di togliere la burocrazia che le normative ministeriali ci impongono per la tutela dell’ambiente, perché la tutela dell’ambiente è importante ma prima viene la salvaguardia delle persone».

Il maltempo flagella anche la Liguria

Ma il maltempo ha messo a dura prova anche la Liguria, dove le zone più colpite sono l’entroterra genovese, tra Rossiglione e Campo Ligure, e la Valle Stura. Il bilancio della notte scorsa parla di torrenti esondati, frane e abitanti sfollati. In mattinata nella zona il presidente della Regione Giovanni Toti ha avuto un sopralluogo in zona e a Campi Ligure, dove nella notte è anche crollata una chiesa, è arrivato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, reduce dalla visita in Piemonte.