Il Conte calciatore ve lo eravate perso? Eccolo qua, in video, come un novello Maradona, si fa per dire.

«Due palleggi con Brunello Cucinelli» scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul suo account Twitter. E pubblica una clip di qualche in cui Conte non sfigura affatto, anzi, denota una discreta tecnica di base, nonostante l’abbigliamento non adeguato.

Il premier riesce a infilare una sequenza di almeno 15 secondi senza far cadere il pallone. Ma il tutto avviene durante quella visita-passerella in Umbria che il premier, incredibilmente, definisce non da campagna elettorale. Durante la visita allo stabilimento di Solimeo, vicino Perugia, Conte ha spiegato: « Questo Governo è amico delle imprese, degli imprenditori che hanno coraggio, sono donne e uomini che non si rilassano, che ogni giorno si misurano con una sfida complessa».

Frizzi e lazzi di Conte tra i terremotati

Giuseppe Conte, tra i vicoli di Narni, ha anche scherzato con una signora che gli aveva confidato di essere andata in pensione con la dibattutissima ‘quota 100´. ”Quanto ci costa questa signora?”, ha chiesto con un sorriso il premier ai membri del suo staff. Poi, risalendo la strada che porta dall’auditorium alla piazza centrale di Narni tutti insieme, strette di mano e selfie. Con Conte e Di Maio che parlavano dell’appuntamento di domani a Roma, voluto dal premier, per la giornata del folklore. “Giuseppe – si rivolge Di Maio al premier – dimmi un po’, non ne

sapevo nulla… spiegami come è organizzata”. ”Luigi – risponde il premier – ho pensato a un appuntamento che desse valore a questa giornata. Domani arriveranno in 1400 da tutti Italia, si celebrano le nostre radici, le nostre tradizioni. Dai, vieni anche tu…”. Poi un caffè tutti insieme, al centralissimo caffè Gnocchetto.