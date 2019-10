Capitano Ultimo annuncia su Twitter: «Mi revocano la scorta, non ho più tutela»

Capitano Ultimo annuncia su Twitter l’avvio della procedura per la revoca della scorta. «Nessun pericolo, la mafia non c’è più, è stato un gioco. Tutti invitati alla prossima cerimonia». La parole del colonnello Sergio De Caprio fanno subito il giro del web. Lui scrive: «Via la tutela al Capitano Ultimo, in fondo se l’è cercata. E basta indagini, non servono più». Amarezza e rabbia nel tweet dell’ufficiale dei carabinieri che arrestò Totò Riina. Che posta la notifica dell’atto di avvio del procedimento di revoca della scorta.

Capitano Ultimo, quei tweet che avevano preannunciato tutto

Molti i suoi interventi. Nel settembre dello scorso anno era già sollevata la questione. «La mafia di Bagarella e di Riina non sono più un pericolo. Cara mamma, c’era una volta la sicurezza dei cittadini», aveva scritto in una serie di tweet, corredati dall’hashtag #no mobbing di Stato.

La prima a sollevare il problema, con tanto di appello via social rivolto al ministro dell’Interno, era stata Rita Dalla Chiesa. «Verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. A colui che arrestò Totò Riina. La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?”, aveva scritto su Facebook la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia il 3 settembre 1982.

A commentare la notizia, sempre via social era stato il diretto interessato. «I peggiori sono sempre quelli che rimangono alla finestra a guardare come andrà a finire. Sempre tutti uniti contro la mafia di Riina e Bagarella. No omertà No mobbing di Stato».

«La sicurezza dei cittadini non è una passerella, non è una macchina del voto. Bagarella e la mafia sono un pericolo, chi dice il contrario deve dimostrarlo oppure deve occuparsi di altro». Giorgia Meloni annunciò un’interrogazione parlamentare: «Gli eroi che hanno combattuto e che combattono la mafia devono essere sostenuti e difesi dallo Stato. «Ci sono delle circostanze che vengono valutate a livello centrale e a livello locale. Lo Stato non abbandona nessuno», aveva invece sottolineato Stefano Candiani.