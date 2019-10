L’ex direttrice di Rai Tre, dove la giornalista e scrittrice non aveva ottenuto buoni risultati, era rimasta a lungo lontana dalla tv e ieri sera rientrava su un canale non di primissimo piano, dove anche Renzi si era cimentato con un flop. La Bignardi non è andata oltre i 230mila spettatori, per uno share dell’1,3%, ben lontano dal 5% di Maurizio Crozza sulla stessa rete. Un flop arrivato anche grazie alla presenza dei “compagni” di avventura, il aindaco di Milano Giuseppe Sala, Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Ong Sea Watch, Luciana Littizzetto.

Non sono bastate a risollevare gli ascolti neanche le lacrime della Linardi. La portavoce per Italia di Sea Watch, dopo aver parlato dei funerali delle vittime del recente naufragio a Lampedusa, ha mostrato la foto di una giovane donna annegata in mare: “Ho pensato moltissimo se condividerla, perché mi sembra di mancare di rispetto a questa persona – ha spiegato -. Dall’altra parte credo che sia importante capire quello che sta accadendo adesso nel Mediterraneo. E questo è quello che sta accadendo adesso davanti alle nostre spiagge. E’ una ragazza bellissima a pelo d’acqua. Pochi secondi prima era viva e quando siamo arrivati era così”.