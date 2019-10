Bella Hadid è la donna più bella del mondo. Al secondo posto Beyonce. Decisivo il volto

Bella Hadid – nomen omen -, supermodella americana di Los Angeles, è la donna più bella del mondo secondo la scienza. La celebrity 23enne californiana è stata promossa perché il suo volto rispetta la sezione aurea. Ossia una proporzione matematica molto frequente in natura, calcolata nell’antichità e riconosciuta come ideale di bellezza e armonia. Tanto che fu utilizzata anche nel Rinascimento dagli artisti, incluso Leonardo Da Vinci, per creare i loro capolavori. Lo sostiene il celebre chirurgo plastico di Harley Street Julian De Silva. L’analisi della proporzione tra occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento, guance e orecchie di un volto femminile permette di individuare la donna il cui viso si avvicina di più a questa proporzione.

Le proporzioni auree di Bella sono perfette

E a quanto pare il volto di Bella Hadid è quello che risulta più vicino di tutte le altre candidate alle proporzioni della sezione aurea. Con un punteggio di 94,35%, la supermodella supera sfidanti del calibro di Beyonce, Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss e Cara Delevingne. “Bella Hadid è la vincitrice: tutti gli elementi del suo volto sono stati misurati e nel caso del mento il risultato è del 99,7%. Ossia una distanza di appena lo 0,3% dalla proporzione perfetta”, spiega lo specialista sul Mirror Online. Quanto alla posizione degli occhi, Bella si piazza al secondo posto, cedendo lo scettro a Scarlett Johansson.

Bella è figlia di un’ex modella olandese

Bella – Isabella – Hadid è figlia di un’ex modella olandese e di un’operatore immobiliare palestinese. Anche la sorella maggiore di Bella, Gigi, è una modella. Classe 1996, nel 2004 Bella si trasferì a New York per seguire un corso di fotografia professionale.Ma dopo poco lo abbandonò per abbracciare la carriera di modella. In quello stesso anno debutta alla Settimana della Moda di New York. Successivamente ha sfilato per le case di moda più importanti apparendo sulle copertine delle riviste più famose.

(Foto emirates women)