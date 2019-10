Barbara D’Urso è protagonista delle grandi manovre a Mediaset. Piccoli aggiustamenti al palinsesto del Biscione. Che diventa ancora più competitivo. La regina di Cologno, Barbara D’Urso, è pronta a traslocare con il suo “Live” dalla domenica al lunedì sera.

Barbara D’Urso, gli ascolti continuano a premiare il suo Live

In queste ultime puntate il programma – che vede come capoprogetto Ivan Roncalli (tra i più quotati a Mediaset) – è cresciuto di quasi 4 punti percentuali di share. I vertici di Canale5 hanno deciso di posizionare il Live al lunedì sera, puntando sugli ascolti del format giunto alla seconda edizione – visto che del Gf Vip4 non si sa ancora nulla. O meglio: rimandato. Il reality, infatti, sembra che sia stato posticipato a febbraio con tanto di stupore dei fan, tra l’altro nel 2020 dovrebbero partire altri due reality: l’Isola dei famosi e il Gf (Nip) della d’Urso.

Quindi, per adesso, il Biscione ha deciso di consolidare il lunedì sera puntando su Barbara D’Urso, che anche ieri ha vinto la sfida quotidiana con il suo Pomeriggio5 sfiorando il 20% di share nella prima parte ed il 18% nella seconda. Questi dati, sicuramente, fanno brindare ai piani alti di Cologno, quartier generale di Canale5.