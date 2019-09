Irresistibile Barbara. Un vero vulcano. La d’Urso, ancora una volta, stacca il competitor (La vita in diretta) e vola con gli ascolti. Il suo “Pomeriggio 5” sfiora il 18% mentre la Cuccarini e Matano si fermano al 14% su Rai1. In viale Mazzini sembra che si stano studiando le puntate già trasmesse, dove la d’Urso ha messo ko gli avversari, per capire eventuali errori. Ma succede da tempo: Canale5 al Pomeriggio è imbattibile.

Nelle dirette trionfa sempre lei

Anche ieri una vittoria schiacciante per la conduttrice che conta, al momento, tre programmi all’attivo rigorosamente in diretta: Live e domenica poi Pomeriggio 5.

Una grande squadra di autori

Scoop, interviste, cronaca e ospiti in studio sono la ricetta vincente della regina di Cologno Monzese (il quartier generale della tv del Biscione). Merito, però, anche di una grande squadra di autori. Tra questi spicca Ivan Roncalli, giovane e brillante, corteggiato tempo fa anche dall’azienda di viale Mazzini. Ma Ivan, che non vedete mai in video ma ci dicono che sia un vero vulcano con le cuffiette e copione in mano dietro le telecamere, resta fedele a Canale 5. La d’Urso, intanto, inizia la stagione televisiva col piede giusto. Segnando il primo gol.