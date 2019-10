Avvisate Mattarella, al governo ci sono gli irresponsabili. Sono quelli terrorizzati dal voto popolare, incattiviti da una piazza San Giovanni stracolma di un popolo avverso. Ormai si sparano nelle retrovie.

Quando alla Leopolda di Renzi, un ministro in carica come Teresa Bellanova arriva a dire che nel suo ex partito – il Pd – c’erano le bande armate che combattevano l’ex premier si è oltrepassato il livello di guardia. Zingaretti attaccato con un linguaggio che lo paragona ai terroristi. E Zingaretti non certo casualmente lo ha fatto notare ieri sera da Giletti a Non è l’Arena. Ma e’ solo un problema di titolo di studio quella della Bellanova o è proprio così di testa e di cultura personale?

Non è semplice dibattito politico quello che c’è in una maggioranza devastata dall’odio. Siamo alla guerra plateale. E Mattarella non può consentire ancora che l’Italia sia governata in questa maniera è da gente simile.

Il premier double-face

Conte, il premier double-face un po’ a destra e un po’ a sinistra, ormai viene sbeffeggiato da tutti. Fa approvare la manovra e Di Maio vuole riportarla in consiglio dei ministri. Il premier convocherà al massimo una riunione e sempre la Bellanova si sbriga a far sapere che nessuno l’ha convocata.

Conte dice che sta abbassando le tasse e Renzi subito spara di non volere una manovra che le aumenta. “Che male vi ha fatto la classe media?”, strilla dalla Leopolda il leader dell’Italia rediViva.

Per fortuna è guerra di parole e non di schioppettate ma è difficile immaginare che di qui a qualche mese il governo sia ancora in vita. Perché già era un problema far digerire Di Maio e compagnia al partito di Zingaretti; figuriamoci adesso che la compagnia deve aggiungere un post a tavola per Renzi e soci. Matteo lo ha detto con chiarezza: lui compete con il Pd e non vuole fare alleanze elettorali con i Cinquestelle. È un esercizio di sfinimento politico che non può durare a lungo. Che non deve durare a lungo.

Altrimenti, che ci stava a fare tutta quella gente sabato scorso a piazza San Giovanni? Chi governa si odia e il Centrodestra dovrebbe star fermo a guardare lo spettacolo?

Mattarella dia segnali di vita

E’ evidente che la situazione che viviamo è devastante è proprio per questo Mattarella ha il dovere di dare segnali di vita. A palazzo Chigi e nei ministeri si è insediata una brigata che non ha nulla in comune. Stanno insieme solo contro l’avversario, anche se gli avversari li individuano pure all’interno.

Conte – e anche Zingaretti – devono poi guardarsi dal capobanda che ha più numeri in Parlamento e si chiama Luigi Di Maio. Costui non intende sentire ragioni e sta sempre a minacciare il governo se non si fa come dice lui. Sembra di essere rapidamente tornati al tempo in cui toccava solo aspettare chi fosse pronto staccare la spina.

L’unica differenza è che ora hanno tutti – quelli al governo – la fottuta paura di precipitare alle elezioni. Ma proprio per questo il clima torvo che trasuda da ogni loro dichiarazione non fa bene al Paese. E un presidente della Repubblica consapevole della sua responsabilità non può consentire che si continui a giocare sulla pelle del popolo italiano. L’Italia sembra senza guida. Lo dice persino il Corriere della Sera.