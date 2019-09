Volley, Francesca Piccinini conferma l’addio: «Adesso vorrei diventare mamma»

Francesca Piccinini conferma il ritiro. Come aveva già annunciato lo scorso ottobre, spiegando il perchè non avrebbe giocato oltre la Coppa del mondo in corso in Giappone, la massese dà l’addio al Volley giocato. Piccinini, schiacciatrice tra le più importanti e famose pallavoliste italiane, lo ha ribadito in un’intervista alla trasmissione Verissimo, che andrà in onda sabato alle 16 su Canale 5 ed il cui contenuto è stato anticipato ai giornali italiani. Insomma, a 40 anni (è nata il 10 gennaio 1979) una delle pallavoliste più forti di sempre dice basta. Perchè l’età avanza e perchè c’è anche desiderio d’altro: di un figlio, anzitutto. Le mancheranno, spiega, le sensazioni prima delle partite e l’adrenalina dopo le vittorie ma, è naturale che le cercherà in qualcos’altro. Nella maternità, per l’appunto, anche se non si nasconde quanto sia complicato trovare il partner ideale. La Piccinini gioca in serie A dalla stagione del 1993-94, dove esordì con la Pallavolo Carrarese; è poi stata a Reggio Emilia, Modena Spezzano, nel brasiliano Paraná Vôlei Clube, e a Bergamo, dove restò dal 1999 al 2012. Ha partecipato a tutte le manifestazioni internazionali più importanti. Nel 2002 si è laureta campione del Mondo con le azzurre. Ha vinto la Coppa del Mondo nel 2007 e l’oro europeo nel 2009. Un palmares poi zeppo inoltre di secondi e terzi posti spalmati su vent’anni di carriera. Francesca non pensa, per il futuro, di poter allenare a grandi livelli. Si vede più adatta a «far crescere le bambine». Auguri!