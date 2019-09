Tweet della Lucarelli, da Thegiornalisti a Renzi: «Si lascia per ambizione ed ego»

«Qualcuno avrà detto a Tommaso Paradiso che era al 40%», . Così su Twitter Selvaggia Lucarelli ironizza su tutte le scissioni dell’ultimo periodo, non solo in campo musicale ovviamente…Un commento provocatorio, quello della blogger, infarcito di quella punta di veleno che è congeniale ai suoi post social, che prende spunto dalla scissione dei Thegiornalisti annunciata dal frontman del gruppo attraverso le sue Instagram Stories. Ma non è certo lo strappo del frontman del gruppo musicale a interessarle più di tanto: il suo riferimento tra le righe, infatti, punta a sbeffeggiare ben altri personaggi in vista…

Il tweet di Selvaggia Lucarelli che fa discutere E infatti, non solo i più scaltri hanno intercettato nel tweet della blogger il messaggio neanche tanto occulto, velatamente mimetizzato nel cinguettio, e postato nel suo significato più articolato, oltre che aggiornato alla lezione di McLuhan: «Il medium è il messaggio». Insomma, il post sulla scissione dei Thegiornalisti, e il sarcastico commento implicito della Lucarelli, rimanda velatamente alle questioni politiche italiane degli ultimi mesi, e delle ultime ore, esattamente come quello scritto poco dopo: «Lascia The giornalisti per ambizione ed ego. La storia di Gianluigi Paragone insomma», si legge. E c’è chi, nell’ormai imprescindibile gioco del “leggere tra le righe”, dietro Paragone intravede Matteo Renzi e la tanto paventata scissione dal Pd…