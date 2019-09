Tale e Quale show lambito dalle polemiche per la “sovranista” Tiziana Rivale (video)

La prima puntata di Tale e Quale show, condotto su Raiuno da Carlo Conti, con il 21% di share ha vinto gli ascolti della prima serata di sabato.

Una formula collaudata che evidentemente ancora non ha stancato i telespettatori. Ma in questa fine estate caldissima anche dal punto di vista della tensione tra i partiti le polemiche politiche non risparmiano il programma.

Tra i concorrenti c’è infatti anche Tiziana Rivale, vincitrice a Sanremo nel 1983 con la canzone “Sarà quel che sarà”. A luglio l’artista era stata sommersa dalle critiche per un commento sui social a proposito del desiderio di Tiziano Ferro di avere un figlio. Tiziana Rivale aveva scritto: “I figli vengono partoriti dalle donne da quando è nata la vita sul pianeta, ergo…”. La cantante è intervenuta anche sul caso di Bibbiano: “Potrebbero adottare un bimbo all’orfanotrofio, non di certo toglierlo a famiglie sane come hanno fatto gli assistenti ‘asociali’ a Bibbiano” e si è spinta a manifestare il suo fastidio per i baci gay in pubblico: “Dovrebbero baciarsi a casa propria, non importa se siano gay o meno.”

Tanto è bastato perché le venisse appiccicata l’etichetta di sovranista, fino a mettere in discussione la stessa partecipazione a Tale e Quale show. Ciò che non le è stato perdonato è più di tutti il suo giudizio critico sull’Anpi: “Hanno fatto più danni della guerra stessa”, ha detto in riferimento ai partigiani.

In ogni caso il clamore attorno a questo giudizio non è stato sufficiente a chiudere per la Rivale le porte dello show di Carlo Conti, anche perché lei stessa ha smentito di avere idee omofobe. Così ieri la cantante si è esibita nei panni di Kim Carnes eseguendo l’indimenticabile Bette Davis eyes. Subito dopo, in una sorta di par condicio ufficiosa, si è esibita Eva Grimaldi, che ha di recente celebrato la sua unione civile con Imma Battaglia, storica militante per i diritti Lgbt. Tiziana Rivale si è piazzata al sesto posto della classifica provvisoria, Eva Grimaldi al decimo.