Stangata alla “mafia in giacca e cravatta”: 70 arresti tra boss e gregari e sequestri per 35 mln di euro

Duro colpo alla “mafia in giacca e cravatta”, quella che agisce nell’ombra e calca la mano su diversi ambiti economici frodando ed eludendo gli obblighi di legge per milioni e milioni di euro: un maxi blitz delle forze dell’ordine, scattato a seguito di una articolata indagine ribattezzata “Leonessa”, che ha stanato una cosca mafiosa attiva nel Bresciano e con diramazioni in numerose altre province del Belpaese. Raid con l’uso di armi per chi si opponeva ed estorsioni a tappeto: queste le coordinate di riferimento di chi imponeva il potere criminale della Stidda in versione settentrionale.

Una maxi operazione, con una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro, è in corso da alcune ore in più province d’Italia. La Procura della Repubblica di Brescia, Direzione Distrettuale Antimafia – nell’ambito di una lunga e complessa indagine convenzionalmente denominata “Leonessa”, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, ha accertato l’operatività di una cosca mafiosa di matrice stiddara, con quartier generale a Brescia, che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d’imposta fittizi per decine di milioni di euro.