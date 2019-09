“Spatalino libero”: petizione per salvare il posto al conduttore anti-Parenzo licenziato

“FreeSpatalino”. Spunta una petizione su change.org a favore di Enzo Spatalino, il conduttore della trasmissione Voce alla Gente sull’emittente padovana Telecittà. Online rimbalzano le voci relative al licenziamento del giornalista dopo la puntata in cui è stato offeso gravemente il giornalista David Parenzo. E sul web fioccano vignette, commenti, giudizi positivi e sferzanti. Il popolo dei social si divide, c’è chi dà ragione a Spatalino e chi a Parenzo.

«Ho dato mandato al mio avvocato di denunciare l’emittente veneta Telecitta e il conduttore Enzo Spatalino per l’ignobile trasmissione contro di me. Il ricavato andrà interamente al finanziamento di una borsa di studio per giovani giornalisti», ha twittato Parenzo riferendosi alla trasmissione del 18 settembre.

Sulla sua pagina Facebook, Spatalino non risponde a chi chiede notizie sull’eventuale licenziamento ma fornisce chiarimenti a chi vorrebbe rivedere il video della trasmissione “incriminata’: «Purtroppo per disposizione dell’Editore me l’hanno bloccato. Grazie per l’attenzione». Su change.org è stata creata una petizione battezzata “Restituiamo il posto a Enzo Spatalino”.