Solidarietà a Emma: dal garbo di Salvini, al «si fottano» della Mannoia, tutti contro gli haters

Nel difendere Emma dagli haters che, vergognosamente, non hanno esitato a far circolare sui social frasi di disprezzo e commenti fuori luogo anche in occasione dell’annuncio della cantante di doversi fermare per affrontare un problema di salute, Fiorella Mannoia replica alle ingiurie con un «Gli odiatori…che si fottano!», mentre con toni e parole altrettanto plastiche, Gabriele Muccino parla di «uomini col cuore pieno di vermi», Matteo Salvini, che già in occasione degli insulti sessisti alla cantante intervenne per esprimerle solidarietà, si pronuncia anche in questo caso e, attraverso i microfoni di Sky Tg24 nel cui studio è ospite, non solo augura alla cantante un sincero “in bocca al lupo”, ma si sofferma sull’inaccettabile attivismo degli haters, leoni da tastiera e pecore del web, e condannando senza se e senza ma gli attacchi, dichiara: «Mi piace molto come artista, e le auguro una pronta guarigione: ognuno può avere le proprie idee politiche»…

La solidarietà di Salvini a Emma: «In bocca al lupo!»

Non solo: a stretto giro il leader della Lega che recentemente ha incassato dei post non proprio amichevoli della cantante, ha aggiunto anche: «Mi piacerebbe molto andare a un suo concerto, come artista mi piace, la musica non ha confini…. mio figlio va ai concerti di Fedez. Sicuramente le manderò un mazzo di fiori, sta affrontando un momento difficile: in bocca a lupo a Emma”. Così Matteo Salvini, ospite di Skytg24, risponde a una domanda sugli insulti rivolti sui social a Emma Marrone – che ha recentemente dichiarato di doversi prendere un periodo di stop dalla scena musicale per risolvere un problema di salute – e interviene con garbo e sensibilità su una vicenda delicata e dà, al tempo stesso, una lezione di stile a odiatori indefessi e cretini online.

«Forza Emma», le scrivono i fans, «siamo tutti con te»

Nel frattempo, la stessa Emma rompe il silenzio social e scrive a Tiziano Ferro in procinto di debuttare con un nuovo tour: «Preparami un pass per tutte le date»; commenta su Instagram al profilo di Tiziano Ferro la cantante che, dopo l’annuncio del suo ritiro dalle scene per curarsi, taceva da qualche giornocon amici e follower. I quali, puntualmente, anche oggi le hanno postato affetto e solidarietà: «Forza Emma», le scrivono i fan online, «siamo tutti con te».