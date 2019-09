Salvini: governo senza dignità, al mercato delle vacche preferisco le vacche del Trentino (video)

Matteo Salvini affida come al solito ai social la sua reazione alla nascita del Conte bis. Prima ha postato un video di carattere bucolico, girato in Trentino, con questo commento: “Al mercato delle vacche e delle poltrone organizzato dal PD preferisco la nuotata delle vacche, libere e belle, in Trentino”.

Quindi, dopo la lettura dei ministri del nuovo governo, ha postato una sua foto, in maglia bianca degli atleti italiani alle Olimpiadi di Rio del 2016, e con il seguente commento: “Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato. Lavoriamo come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli Italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi”.