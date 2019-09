Sabato a Custonaci la “Giornata tricolore 2019” nel segno di Paolo Borselllino (video)

Si svolgerà sabato prossimo, 28 settembre, a Custonaci, presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel, la tradizionale “Giornata Tricolore 2019”, che in questa edizione avrà per tema “Le nuove frontiere della Politica – Dal post-ideologismo ai social media”. Oltre al “Centro Studi Dino Grammatico”, ad organizzare l’evento hanno voluto esserci rispettivamente le fondazioni «Nazione Futura», «Tatarella», «Giuseppe e Marzio Tricoli» e l’«Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici» (ISSPE), con il patrocinio della fondazione «Alleanza Nazionale».

In questa edizione 2019 si è voluta riprendere la celebre frase di Paolo Borsellino, puntuale figura di riferimento del «Centro Studi Dino Grammatico», dove si ricorda che «purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia. Se la mafia è un’istituzione antistato che attira consensi perché ritenuta più efficiente dello Stato, è compito della scuola rovesciare questo processo perverso, formando giovani alla cultura dello Stato e delle Istituzioni». Il premio è stato assegnato a Maria Concetta Marino, che da decenni opera sul territorio, sia nella veste di dirigente dell’«Associazione Antiracket e Antiusura Trapani» che d’insegnante, attraverso progetti di legalità finalizzati a far comprendere proprio alle nuove generazioni il disvalore di «cosa nostra».

Qui il servizio realizzato da Videosicilianews.