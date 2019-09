Ora il governo puo’ finalmente partire. Rousseau – o suoi eredi – recapiterà la lista dei ministri a Mattarella, costretto ad attendere prima i giochi dei partiti e poi quelli della Casaleggio associati. Nell’Italia degli scappati di casa, la finzione entra anche al Quirinale, sovvertendo ogni buona regola costituzionale. I governi adesso si fanno al computer. Li decide la rete, una somma di account che stanno lì a cliccare per chissà quante persone reali.

E’ l’Italia elitaria, quella rappresentata dagli adepti pentastellati. Sono loro a decidere che fine dobbiamo fare, se l’esecutivo di Giuseppe Conte s’ha da fare o no. Il Parlamento ridotto a buca delle lettere. La democrazia accantonata, altro che diretta.

E siccome parliamo del movimento fondato da un comico come Beppe Grillo, ovviamente il crisma dell’ufficialità lo dà la ditta di famiglia. Nessuna garanzia di trasparenza, solo l’esito del voto comunicato dalla Casaleggio. Abbiamo vinto, dicono, senza spiegare che a perdere è il popolo italiano defraudato del diritto al voto. Quello vero. Che pure avrebbe la “pretesa” di decidere finalmente chi diavolo deve governare l’Italia. No. Decidono i clic.

“L’utente non è raggiungibile”, dice Rousseau a chi vota no

Ci sta anche che si siano verificati errori da meritare denunce su attese incredibili ma documentate. Diciamo che chi votava no al governo Pd-Cinquestelle aveva qualche difficoltà in più. Avete presente quando il telefonino gracchia che “l’utente non è raggiungibile”? Ecco, il cittadino disgustato per un’alleanza che è abbastanza indigesta doveva attendere un po’. Si verificavano improvvise complicazioni: “Si prega di richiamare più tardi“.

Domandina facile facile: ma un Paese può far nascere il proprio governo in questa maniera? Che cosa ha di democratico una “votazione” chiusa all’interno di una setta assolutamente minoritaria? Eppure, Mattarella fa spallucce. Conte se ne bea. Di Maio finge di essere contento. Zingaretti incassa il governo senza disturbare il popolo italiano. Novanta minuti di applausi. Il consenso degli elettori e delle elettrici è una variabile che nessuno deve considerare.

Se Casaleggio avesse sfiduciato il governo…

Per qualche idiota che ha scoperto il Bengodi parlamentare grazie a Beppe Grillo, il voto sulla piattaforma Rousseau è “un grande esercizio di democrazia”. E non si rende conto della grandissima corbelleria pronunciata. La controprova è facilmente dimostrabile.

Proviamo a pensare se la consultazione avesse dato l’esito opposto, ovvero la bocciatura dell’accordo di governo. Saremmo precipitati nel caos istituzionale, Mattarella avrebbe dovuto scomodare i giureconsulti: “E adesso che facciamo?”. No, non siamo un paese normale, ed è contemporaneamente la riprova che non c’è speranza con costoro, i grillini uniti ai piddini che odiavano profondamente e adesso non più. Eppure, erano il partito di Bibbiano…

Basterebbe votare per esercitarsi in democrazia, come ha dichiarato Giorgia Meloni.

La morale della giornata l’ha tratta Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e politico di esperienza: “L’Italia è nelle mani di qualche migliaio di sconosciuti che si esprimono su una piattaforma privata programmata per respingere il voto dei ”no””. Già, perché nessuno ci ha dato la certezza sul risultato effettivo. Alle elezioni “normali” ci sono gli scrutatori. Da Casaleggio i suoi dipendenti. E la differenza è tutta a carico del popolo italiano, sempre più vittima di una politica fantasy.