Salve le poltrone, vince il Sì all’accordo. Il M5S al governo con il Partito di Bibbiano

Rousseau ha dato il suo verdetto: ha vinto il sì. Come previsto. I voti favorevoli all’accordo con il Partito di Bibbiano sono stati 63.146 (79,3%), i No 16.488 voti (20,7%). Ingenuo chi pensava potesse finire diversamente. Il governo giallorosso s’ha da fare, l’ha deciso il don Rodrigo della politica e i don Abbondio obbediscono. Le poltrone dei parlamentari sono salve, quelle dei ministri stanno per essere occupate. Festeggiano i vertici dei Cinquestelle, festeggiano soprattutto i vertici dei perdenti, i dem, che sono stati cacciati a pedate dagli italiani e sono rientrati dalla finestra con l’aiuto di Grillo e Casaleggio.

Signori, si chiude. Si accomodino all’uscita, in fondo a sinistra. L’ultimo atto della commedia è finito, gli attori salutano il pubblico con un inchino. Cala il sipario, la piattaforma Rousseau si spegne e si spengono anche le luci. Pochi applausi, fischi dal loggione. La nuova democrazia è servita, il rinnovamento diventa una farsa. È contento chi ha avuto un attimo di gloria quando ha cliccato sul “sì” o sul “no”. Si è sentito in qualche modo protagonista, anche se consapevole che tutto era già scritto. Ed è contento soprattutto chi non ha perso il posticino d’oro alla Camera o al Senato. Un posticino che ora si è trasformata in un divano a cinque stelle. Di Maio ringrazia Grillo e sostiene che il M5S è l’ago della bilancia. La frittata è fatta. Alla faccia della volontà popolare.