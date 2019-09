Rousseau, i grillini tornano a scuola per imparare a far politica. Il prof è… Di Maio

I cinquestelle vanno a scuola di comunicazione politica. Un vero e proprio corso di formazione per i consiglieri comunali e regionali e per chi aspira a candidarsi alle prossime elezioni. Ad annunciarlo Davide Casaleggio e i soci della piattaforma Rousseau, Enrica Sabatini, Pietro Dettori, Max Bugani. Beppe Grillo rimane dietro le quinte. «Sabato 14 settembre a Roma partirà la scuola di “Open Comuni” di Rousseau – dice Casaleggio – una vera e proprio scuola per formare e supportare i nostri portavoce o futuri portavoce comunali, affinché i grandi valori e le grandi competenze presenti nel nostro Movimento, possano esprimere il loro massimo potenziale all’interno delle Istituzioni e al servizio della collettività». Oltre allo stesso Casaleggio, tra gli ospiti e i docenti che incontreranno gli oltre 250 iscritti all’evento provenienti da tutta Italia, ci saranno Luigi Di Maio, la neo-ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone e numerosi parlamentari ed esperti in vari settori, dalla tutela legale alla comunicazione politica. «Siamo molto soddisfatti – spiega Casaleggio – dell’enorme entusiasmo che si è creato intorno a questa iniziativa. In pochi giorni abbiamo ricevuto oltre 1.200 adesioni e, i 250 posti disponibili per questo primo incontro, sono stati prenotati in meno di 48 ore. È una scuola che si rivolge a consiglieri comunali e municipali, agli assessori e a tutte le persone che intendano supportare i portavoce o che si candideranno con una lista alle prossime elezioni amministrative. La formazione, nella scuola “Open Comuni” di Rousseau, avverrà in due modi: attraverso corsi online fruibili in ogni momento e da qualunque dispositivo ma anche, e soprattutto come in questo caso, attraverso incontri veri e propri: laboratori, workshop, attività di gruppo». La scuola “Open Comuni” è uno strumento che si aggiunge ai tanti che dal 2016, anno in cui la piattaforma Rousseau è nata, sono stati implementati per sostenere l’attività dei portavoce cinquestelle: E-learning, Sharing, Scudo della Rete, oltre al grande tour degli Open Day e dei Villaggi Rousseau. L’appuntamento è fissato per sabato 14 settembre a Roma. Il secondo si terrà il 12 e 13 ottobre a Napoli.