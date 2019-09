Renzi si paragona a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il suo tweet fa ridere il web

“La prima canzone di Tommaso Paradiso dopo la “scissione” dei TheGiornalisti è veramente bella: non avere paura. No, non avere paura. Bellissima”. Questo il tweet di Matteo Renzi che fa riferimento alla scissione, canora e non politica, del gruppo Thegiornalisti, che è avvenuta qualche giorno fa non senza l’inevitabile codazzo di polemiche.

Renzi posta poi anche il video del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, in queste ore virale sul web. Il tweet ha subito suscitato ironia, perché Renzi fa una chiara analogia tra la sua scissione e quella della band. In pratica è il suo modo di dire “state sereni” ma prendendo in prestito stavolta il titolo di una canzone.

Numerosi i commenti degli utenti: c’è chi gli consiglia di non seguire il modello della comunicazione salviniana, c’è chi gli ricorda che un tweet del genere lo danneggia e basta. Selvaggia Lucarelli ci scherza sopra e dice: è un deepfake vero? Ottima la sintesi di un utente: “Bravi, fondate il gruppo TheScissionisti”.