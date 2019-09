«Patriota, il sogno è finito: il M5S morto e svenduto al Pd»: grillini furiosi infuocano il dibattito social

Sui social si è fatto conoscere come il Patriota a 5 Stelle, e in queste ore è unanimemente riconosciuto come l’utente che ha scatenato il dibattito e animato la discussione sulla fine del sogno (grillino) dell’innamoramento funzionale col Pd. È bastato un tweet di un comune militante cinquestelle perché sul web si aprisse un dibattito sulla fragile alleanza M5S-Pd, un’alleanza che, stando almeno a quanto si legge fra i “cinguettii” polemici, anche aspramente recriminatori, apparsi in rete, non solo non piace, ma delude buona parte dei commentatori più ortodossi, sordi anche alle ragioni del Movimento e dei suoi capi. «Patriota il sogno è finito: il M5S morto e svenduto al Pd»: ecco come apre e come chiude il dibattito social tra grillini furiosi, lanciato da Patriota a cinquestelle e infervorato dalla rabbia degli utenti…

Grillini furiosi per l’inciucio: “Patriota a 5 Stelle” apre il dibattito

Dunque, come anticipato poco sopra, a dare il via alla discussione è l’utente “Patriota a 5 Stelle”, che nella mattinata di ieri ha dato libero sfogo sui social alla frustrazione covata da giorni dopo l’apertura degli inediti e inaspettati scenari politici. «Ma sono l’unico 5 Stelle impazzito? Solo io – si è chiesto “il Patriota” – provo un senso di tristezza perché sento che il nostro sogno, quello di Gianroberto, è svanito in 2 settimane? Come cavolo fate ad accettare un governo con il Pd? COME?». Un interrogativo molto più che retorico lanciato nell’etere e che, una volta rimbalzato in Rete, ha dato la stura al libero sfogo dei grillini insoddisfatti e amareggiati. Tanto che, alla richiesta dell’utente, ecco fioccare – in una sorta di confessionale social per cinquestelle delusi – oltre 1000 like, centinaia di retweet e decine e decine di risposte. «Non sei solo», la replica più gettonata. Ma anche, «come si è potuto svendere il movimento ai peggior nemici? Solo per le poltrone. Era meglio votare e rimanere fedeli al proprio elettorato», il commento di Maria, seguita da Paolo, per il quale Gianroberto Casaleggio «da tempo che si sta rivoltando nella tomba anche a vedere un figlio così indegno che gli ha distrutto tutto con la complicità del giullare ex comico»…