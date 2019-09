Oggi Silvia Romano compie 24 anni: il commovente post di auguri del papà

Oggi è il compleanno di Silvia Romano, la cooperante italiana rapita in Kenya nel 20 novembre scorso e al centro di un giallo fitto, sia sul sequestro che su quanto accaduto in seguito – e lungo un anno – tra spostamenti e indagini. le ultime acquisizioni sul caso darebbero la ragazza trasferita in Somalia da un gruppo di sequestratori, mentre 3 degli 8 che hanno partecipato al blitz del rapimento sono attualmente in carcere e sotto processo. E mentre i giorni passano e le indagini proseguono, il papà di Silvia posta un commovente messaggio d’auguri per la figlia lontana.

«Oggi compi 24 anni. È il secondo compleanno che vivi laggiù in Africa»: inizia così il messaggio di auguri che Enzo Romano ha voluto scrive su Facebook a sua figlia Silvia, la cooperante italiana rapita in Kenya il 20 novembre 2018. «L’anno scorso – si legge nel post – festeggiavi con i tuoi amati bambini: quella torta con le scintille, piena di gioia e sorrisi “bianchi più che mai” intorno a te, e tu sorridente e felice di essere là. Questo compleanno è diverso. Ma posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia. Sei una grande! Papà Tuo». Nel post anche una foto che ritrae padre e figlia sorridenti. «Amo piangere commuovendomi per emozioni forti, sia belle sia brutte, ma soprattutto amo reagire alle avversità. Amo stringere i denti ed essere una testa più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l’aver avuto l’opportunità di vivere», scrive il genitore.