Meloni pubblica il “traditometro”: ecco chi sono i primatisti

«Predicare bene, razzolare male. E il traditometro intanto sale. #AspettandoAtreju». Giorgia Meloni in attesa del tradizionale appuntamento con Atreju, pubblica sulla sua pagina Facebook tre post dedicati a chi diceva ai quattro venti “mai e poi mai accordi col Pd o coi 5 Stelle” poi alla prima occasione c’è andato a braccetto. Il primo post è dedicato a Maria Elena Boschi che fino a qualche mese fa diceva: «Non ci sarà mai un governo tra Pd e 5 Stelle». Scrive Meloni: «Il traditometro dice che Maria Elena Boschi ha fatto un governo coi 5 Stelle». Il secondo è dedicato ad Alessandro Di Battista: «In quale posto esotico si starà nascondendo Di Battista?», scrive la leader di Fratelli d’Italia. La foto dell’esponente dei 5S è corredata da una scritta: «Quando ricordi la promessa di lasciare il movimento se si fosse alleato col Pd e non sai se fuggire a Panama o a Honolulu». E, infine, Ivan Scalfarotto. Scrive Giorgia Meloni: «Nuovo capitolo della saga dell’incoerenza targata Pd-M5S…». E ricorda quando Scalfarotto affermava: «Dove c’è il M5S non ci sono io». Ma poi ce lo ritroviamo sottosegretario del governo M5S-Pd.