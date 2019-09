Mattel lancia le bambole gender free: i bambini invitati a superare gli stereotipi di genere

La Mattel dichiara guerra agli stereotipi di genere e lancia le bambole senza sesso o meglio personalizzabili, ‘Creatable World’ per lasciare ispirare bambini e bambine con differenti opzioni di abiti, accessori, parrucche, capelli lunghi o corti, gonna, pantaloni o quant’altro la fantasia suggerirà.

Così il gender, che già imperversa nelle favole per bambini, si impossessa anche del regno del gioco istillando nelle bambine e nei bambini l’idea che l’identità sessuale sia un fattore senza importanza, modificabile a proprio piacimento. La bambola potrà sembrare maschio o femmina a giorni alterni, a seconda del travestimento scelto.

“I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l’impatto positivo dell’inclusività, abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare una linea di bambole libera da ogni etichetta” ha affermato Kim Culmone Senior Vice President di Mattel Fashion Doll Design. “Attraverso la ricerca, abbiamo appreso che i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano definiti da stereotipi di genere. Per questo, questa linea che consente ai bambini e alle bambine di esprimere liberamente loro stessi, è stata da loro particolarmente apprezzata”. “Siamo fiduciosi – ha dichiarato Culmone – che Creatable World possa incoraggiare tutti a pensare più apertamente a quanti benefici i bambini e le bambine possano trarre giocando con le bambole”.

La linea di bambole Creatable World consiste in sei diversi kit, disponibili in varietà di colori di pelle differenti. Ogni kit include una bambola, una parrucca con capelli lunghi, sei tipologie di indumenti, tre paia di scarpe, un cappello e un paio di occhiali da sole. “Questi elementi estremamente versatili e realistici danno ai bambini la libertà di creare personaggi sempre unici e di personalizzarli come preferiscono”, dicono alla Mattel.