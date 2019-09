Manovra, giallo-rossi in difficoltà. Col Pd è tornato il governo delle tasse

A poche ore dal varo della nota di aggiornamento al Def, domani sul tavolo del Consiglio dei ministri, il governo lavora sulle ipotesi per una manovra che sia “espansiva”, come ama definirla. Con un impegno preso che è “solenne” ha detto il premier Giuseppe Conte: disattivare “le clausole di salvaguardia dell’Iva. E’ un capitolo importante”, “parliamo di 23 miliardi. Li dobbiamo mettere sul tavolo perché non dobbiamo consentire l’aumento dell’Iva”. “Stiamo lavorando a qualche rimodulazione – ha aggiunto Conte – ma con beneficio per gli italiani”. Il governo gialloverde, come si ricorderà, aveva escluso sin dall’inizio qualsiasi aumento dell’Iva. Il presidente del Consiglio ha poi rilanciato il “patto sociale” con gli italiani: “Ci stiamo lavorando”, ha detto Conte, aggiungendo che ci saranno incentivi a “usare la moneta elettronica, le carte, ma questo non significherà che pagherete di più”. Il presidente ha parlato di “meccanismi premiali” con “vantaggi in termini di alleggerimento della pressione fiscale”.

Levata di scudi contro l’aumento dell’Iva

La levata di scudi contro l’ipotesi di interventi sull’Iva è generale. A partire dalle associazioni: Confcommercio e Confesercenti hanno messo le mani avanti contro le voci di eventuali balzelli allo studio del governo per trovare la difficile quadra dei conti nella Legge di Bilancio. “L’economia del nostro Paese è ormai da tempo sostanzialmente in una condizione di crescita zero e richiede una riduzione netta della pressione fiscale complessiva – attacca Confcommercio – sarebbero dunque errate tanto scelte di incremento delle aliquote Iva con un impatto economico certamente recessivo, quanto operazioni di scambio compensativo tra più imposte indirette e meno imposte dirette con un impatto fiscalmente regressivo”. Bene gli incentivi ai pagamenti elettronici ma sonora bocciatura della tassa sul cash.

Gasparri: sta arrivando una tempesta fiscale