M5S, da Paola Nugnes attacco frontale a Di Maio: «Non siamo i tuoi soldatini»

Violentissimo attacco a Di Maio. A farlo è una fedelissima di Fico, Paola Nugnes. «Perché vi meravigliate che Renzi abbia voluto fare un gruppo suo? Credevate che si sarebbe accontentato di essere un senatore semplice pigia-bottone? Queste le parole di Luigi Di Maio, capo-politico del MoVimento 5 Stelle». La senatrice grillina lo scrive in un post su Facebook. «Queste parole evidenziano in modo inequivocabile la considerazione che quest’uomo ha del Parlamento e un preciso intento: demolire l’istituzione parlamentare prima con la riduzione dei parlamentari, come egli brutalmente riassume».

«Oggi con questa incostituzionale e sovversiva richiesta di introdurre il vincolo di mandato in Costituzione, che ricordo fu introdotto dai padri costituenti per contrastare qualunque assolutismo, deriva autoritaria e fascismo avesse minacciato le nostre istituzioni democratiche. Per il nostro il parlamentare è un pigia-bottoni inutile, un soldato semplice da limitare nelle sue funzioni a un ripetitore della volontà centrale e dell’esecutivo, eliminando definitivamente anche la divisione dei poteri tra legislativo ed esecutivo, altroché il Parlamento al centro».

«Questo, a mio avviso e non solo mio, è un grave attacco allo stato di diritto, un attacco alle nostre libertà costituzionali; è un’azione sovversiva e pericolosa. Dica al Paese e venga a riferire alla Camere qual è la sua visione e quale il suo progetto complessivo di riforma costituzionale. Quali i suoi intenti finali, visto che in tutto questo parlare e dichiarare emerge indubbio anche un sicuro spregio della rappresentanza. Egli non fa partire la sua visione di partecipazione allargata verso una democrazia diretta (…) ma presuppone invece la demolizione della democrazia di rappresentanza sottomettendone la funzione e validità ad un voto on line su di una piattaforma privata. La differenza è enorme, ed è chiaro oramai che rientra in un preciso disegno complessivo».