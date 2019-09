L’Italia già invasa dai musulmani: svelato quando saranno la metà della popolazione

Nel 2019 la religione islamica è diventata la più diffusa tra gli stranieri presenti in Italia. E, tra un’ottantina d’anni, i musulmani potrebbero diventare la metà della popolazione italiana. A rivelarlo è il “Primo rapporto sull’islamizzazione dell’Europa”, realizzato dalla Fondazione FareFuturo con il contributo dell’ufficio studi di Fratelli d’Italia, nel quale si dà conto anche dei sentimenti degli italiani rispetto a questa realtà. «Gli Italiani avvertono l’importanza di nuovi più efficaci interventi sul fronte della sicurezza, della legalità e della tutela della nostra cultura e dei nostri costumi, ma sono assolutamente scevri da atteggiamenti xenofobi, che condannano senza infingimenti», spiega il senatore di FdI e presidente di FareFuturo, Adolfo Urso, nel suo contributo al dossier.

L’Islam prima religione tra gli stranieri

Dal rapporto emerge come il 2019 sia un anno di svolta: per la prima volta fra gli stranieri in Italia i musulmani sono diventati più dei cristiani ortodossi. Sono 1,58 milioni, la maggior parte viene da Marocco (440mila), Albania (226mila), Bangladesh (141mila), Pakistan (106mila) ed Egitto (111mila). Alla luce di questa crescita, delle attuali tendenze dei flussi migratori e del tasso di fertilità tra le donne musulmane (il doppio rispetto alle italiane) il rapporto sull’islamizzazione dell’Europa calcola che «nel 2100 i musulmani potrebbero costituire la metà della popolazione italiana».

Gli italiani chiedono rigore

Si tratta di un fenomeno rispetto al quale gli italiani hanno le idee molto chiare, come evidenziato da un articolato sondaggio svolto da Arnaldo Ferrari Nasi. La maggior parte dei nostri concittadini ritiene che i musulmani in Italia siano moderati e vogliano integrarsi (rispettivamente il 62% e il 55% del campione), ma è convinta che perché questo possa realizzarsi c’è bisogno di regole rigorose e leggi, anche speciali, contro chi predica l’odio e giustifica gli atti di terrorismo: le chiede l’80% degli intervistati. Forte, inoltre, la richiesta di rendere obbligatorio l’italiano per le prediche nelle moschee, che arriva dal 56% del campione. L’85% degli italiani pensa che «gli immigrati dovrebbero fare un corso di lingua italiana e di educazione civica prima di essere regolarizzati». Il 64 per cento esige «il rispetto totale delle leggi italiane in vigore», senza il quale non può esserci «piena integrazione». C’è un 20%, invece, che permetterebbe deroghe motivandole col rispetto delle esigenze religiose dei musulmani e un sorprendente 11% «che vorrebbe leggi specifiche per le nuove comunità di immigrati, come una legge sulla poligamia».

I rischi della sottomissione culturale

C’è, a monte dell’integrazione, il problema culturale. A fronte di un 8% di intervistati che ritiene che il musulmano possa integrarsi meglio di altri, per via delle comuni radici mediterranee e storiche, si registra un 35% che sottolinea la troppa differenza culturale, di mentalità, e «che ritiene l’inserimento nella nostra società come meno fattibile e comunque più difficoltoso». Un esempio per tutti: il velo e il rapporto uomo-donna. Il 60% degli italiani ritiene « sia una coercizione imposta dalla famiglia e dai retaggi», mentre arriva al 78% la percentuale di chi riconosce che la legge islamica «ritiene le donne inferiori rispetto agli uomini, ovvero che abbiano meno diritti e più doveri». Infine, buon 11% di italiani, uno su dieci, è addirittura convinto che ci sia una volontà di islamizzazione per quanto non esplicitata. «La sottomissione è la prima “catena mentale” non ancora materiale che l’Europa dovrà spezzare se intende davvero reagire alla “decadenza”, riaffermando i valori della propria civiltà», scrive Urso nel suo contributo al Rapporto, nel quale sottolinea che questa sottomissione culturale è «tanto più pericolosa di quella reale, soprattutto nella società virtuale in cui predomina l’apparenza».