Librandi contro la flat tax: «Va bene in Abkhazia». Il web: «Zitto, fai venire l’ulcera»

Arriva lui. Gianfranco Librandi canta vittoria senza avere mai vinto, prima con Scelta Civica, poi col Pd. L’inciucio gli fa toranre la favella, con il suo corollario di assurdità. Il ritorno al governo lo fa gonfiare come un pavone. Non ha un minimo di sobrietà e si inchina con disinvoltura al nuovo esecutivo che rimette in gioco il suo partito e gente mai votata, “benedetti” da una “pax” europea di cui tesse l’elogio. Come ti sbagli, cosa ti aspetti da un parlamentare montiano, “miracolato” dall’ inciucio? Certo, ci sarebbe modo e modo per sdilinquirsi al governo. Lui i modi non li ha. Ad ogni decisione del Conte bis Librandi fa il suo contocanto. L’esecutivo dice che la flat tax di salviniana memoria non si farà? E lui rifà il verso sui social. «La flat tax non si farà, dice giustamente il ministro Gualtieri, perché è una misura iniqua e inefficace da un punto di vista economico e sociale». Ora il nuovo “mito” di Librandi è il ministro dell’Economia.

La pagina Fb del parlamentare ex montiano è tutto un inno all’Europa che ha anelato a questo esecutivo. Lui incassa insulti a pioggia sulla sua pagina, dove ampeggia un video che lo riprede insieme a Renzi. Ma lui è abituato agli insulti e agli sberleffi online. Poi si lancia in una intemerata da ridere. «Faccio un appello agli amici del centrodestra, in particolare di Forza Italia: uscite dalla bolla sovranista in cui siete piombati negli ultimi anni, non basta recitare il ritornello ‘flat tax, flat tax’ per far crescere l’Italia. Ci sarà una ragione per cui la flat tax esiste in Trinidad e Tobago o nel Nagorno Karabach, non certo in Germania o in Svezia». Poi tesse l’elogio della «ricetta Gualtieri», che per ora è solo sulla carta, ma che per Librandi ora è oro colato. E’ pronto a giurare che ci sarà «un cambio di prospettiva». Neanche fosse il mago Otelma. Il web commenta così: «Ma stai zitto va…che siete contro gli italiani, e siete a.favore dell’Europa». Un altro utente: «Meglio non commentare le sue ospitate nelle trasmissioni…solo a vederlo viene l’ulcera…siete indigesti…non non vi abbiamo votato…andatevene a casa..».