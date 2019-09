L’ex moglie di Piero Pelù contro Renzi: chi paga per la conferenza a Palazzo Vecchio?

Matteo Renzi ha un’agenda piena di impegni: è tra l’altro tornato a Firenze, a Palazzo Vecchio, nella sala dei Cinquecento, per parlare con un inglese un po’ migliorato rispetto al passato ai corsisti della Stanford University.

Ma c’è un però: perché la sala è stata concessa gratuitamente? Per affittarla bisognerebbe sborsare fino a 20mila euro secondo il tariffario. Chi ha favorito l’ennesima passerella di Matteo Renzi? A farlo notare è stata Antonella Bundu, ex moglie di Piero Pelù e leader della sinistra in Consiglio comunale.

Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, consiglieri del gruppo Sinistra progetto comune in una nota ricordano che l’università privata ha annoverato tra i suoi docenti anche il leader di ‘Italia Viva’ Matteo Renzi, “presente all’evento in qualità di lettore”.

Renzi in ogni caso non si è fatto sfuggire l’occasione scherzando in inglese con il pubblico presente e sostenendo tra le altre cose: “My real dream is to became an anchorman”. Vuole fare il presentatore tv, dunque e al momento, ha assicurato, le elezioni regionali non lo interessano: “It’s not my problem”, ha detto.