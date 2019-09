Invaderemo la Caritas, sarà il grido di battaglia degli italiani, sempre più poveri. Al ristorante non andremo più, i tavoli saranno prenotati dai clandestini. E’ l’Italia alla rovescia quella che ci prepara il nuovo governo e il paradosso si presta ad affrescare la realtà prossima ventura. Nessuno ci ha raccontato a quanti irregolari e a quanti rom è finito il reddito di cittadinanza. In compenso si prepara la tassa sul contante. Ma qualcuno ha chiesto al nostro popolo se dobbiamo sottometterci al terzo e al quarto mondo?

Elezioni politiche del 2018, era la sinistra a pretendere frontiere spalancate. Porti aperti. Venghino, signori dell’Africa, ecco Bengodi. Ma gli andò male, meno del 20 per cento degli italiani era d’accordo con loro. Quasi il doppio, il 37 per cento, votò per il programma del centrodestra, che proponeva esattamente il contrario per contrastare e non favorire l’immigrazione clandestina. E dal quel fatidico marzo, ogni volta che il popolo vota, la sinistra straperde.

Gli elettori italiani hanno già detto no a quei programmi

Ecco, questo è un punto non secondario che lo stesso presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto malissimo a non valutare. Perché se si arriva a sostenere che in democrazia parlamentare ognuno può fare il cavolo di governo che gli pare, un po’ di rispetto per quello che si è raccontato agli elettori ci vorrebbe. E sarebbe altamente nobile se il Capo dello Stato agitasse la sua chioma bianca in modalità “no”. Perché non si può sfidare impunemente il popolo ricoprendo la penisola di immigrati. La sinistra ha perso ogni genere di elezione e pretende di riaprire i porti. Il Parlamento a stragrande maggioranza – grillini inclusi – ha approvato i decreti sicurezza proprio in omaggio a quanto detto agli italiani. E ora che succede? Arrivano loro, tomo tomo cacchio cacchio, e ci rifilano un’invasione senza freni. Non ci si lamenti poi se si considera una balla sconsiderata la storiella della democrazia parlamentare…

Hanno fame di poltrone a sinistra? Non gli basta essere saliti al potere per diverse volte negli ultimi dieci anni e senza mai aver dovuto scomodare il popolo sovrano per farsi delegare a governare? Almeno ci si risparmino politiche esattamente contrastanti con la volontà maggioritaria dell’elettorato. E proprio Mattarella dovrebbe farsi carico di questa, diciamo, sensibilità.

Il popolo non va fatto arrabbiare

Se a sinistra vogliono porti aperti perché al fondo deve essere garantito un business ai soliti noti devono avere il coraggio di chiederlo agli italiani.

Chi sogna il global compact per cancellare ogni diritto alla difesa dei confini nazionali e per abbattere definitivamente le frontiere, deve rivolgersi al popolo che ha diritto a sapere che cosa c’è nel nostro futuro.

Se, come è arrivata a dire la cosiddetta dissidente grillina Nugnes, chi governa vuole far suo il cosiddetto modello Riace, almeno sappia che persino al suo paesello Mimmo Lucano è stato sconfitto. E vogliono imporla all’Italia intera quella roba là? Si sono messi in testa la sostituzione etnica su ordine di George Soros e noi non dobbiamo neppure saperlo?

Un pezzo di campagna elettorale alle politiche si giocò anche sullo Ius Soli. E proprio la sinistra, fiancheggiata persino da qualche imam, perse malamente anche su quel terreno. E adesso con una manovra parlamentare questa banda di acchiappapoltrone può osare di approvarlo, presidente Mattarella?

Avviso ai naviganti: il popolo non va fatto arrabbiare.