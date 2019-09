Italia Viva, Faraone e Boschi in pole position come capigruppo. Chi sono i 41 con Renzi

Sono già pronti di gruppi parlamentari di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, che potrà contare di 41 parlamentari: 26 a Montecitorio e 15 a Palazzo Madama.

Già circolano i primi nomi su chi sarà il capogruppo in Senato. Come anticipa il Giornale, in pole position c’è Davide Faraone, ex-capogruppo Pd in commissione Vigilanza Rai. In seconda battuta c’èSFrancesco Bonifazi, fedelissimo di Renzi. La squadra dei senatori di Italia Viva è formata da Teresa Bellanova, Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Donatella Conzatti (fuoriuscita da Forza Italia), Giuseppe Cucca, Davide Faraone, Laura Garavini, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Mauro Marino, Ernesto Magorno, Daniela Sbrollini, Valeria Sudano, e appunto Riccardo Nencini (del Psi).

A Montecitorio invece l’ipotesi più accreditata è quella di Maria Elena Boschi. Non circolano altri nomi. I 26 deputati di Italia Viva sono Lucia Annibali, Michele Anzaldi, Maria Elena Boschi, Nicola Carè, Matteo Colaninno, Camillo D’Alessandro, Vito De Filippo, Mauro Del Barba, Marco Di Maio, Cosimo Ferri, Silvia Fregolent, Maria Chiara Gadda, Roberto Giachetti, Gianfranco Librandi, Luigi Marattin, Gennaro Migliore, Mattia Mor, Sara Moretto, Luciano Nobili, Lisa Noja, Raffaella Paita, Giacomo Portas, Ettore Rosato, Ivan Scalfarotto, Gabriele Toccafondi, Massimo Ungaro.