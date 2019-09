Impeachment, Trump al contrattacco: «Contro di me solo immondizia dem»

«Un giorno così importante alle Nazione Unite, così tanto lavoro e così tanto successo e i democratici volutamente l’hanno rovinato e svilito con altre breaking news sulla spazzatura della caccia alle streghe». Donald Trump, in un tweet, è passato al contrattacco. L’avvio di una formale inchiesta di impeachment a suo carico è l’ennesimo attacco dei dem contro la sua persona. Un attacco orchestrato, che tende a gettargli fango addosso e a farlo fuori dalla Casa Bianca.

«Potete crederci?», ha scritto poi in un secondo tweet, senza mai nominare comunque la parola impeachment. «Non hanno neanche visto la trascrizione della telefonata», ha incalzato in un terzo tweet, seguito da un quarto in cui ha denunciato quelle che ormai chiama «molestie presidenziali».

L’annuncio era stato dato da Nancy Pelosi: «Trump deve rispondere delle sue azioni. Nessuno è al di sopra della legge». Il riferimento è all’azione del presidente Usa che avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino Zelensky per avviare un’inchiesta a carico di Joe Biden, possibile avversario di Trump nelle elezioni del 2020. La leader dem ha detto che il sistema statunitense si basa sull’equilibro tra i tre poteri e che quindi il Congresso è tenuto ad intervenire di fronte a «un tradimento del giuramento» da presidente fatto da Trump.