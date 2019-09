Gualtieri annuncia una manovra da 30 miliardi: abbiamo il conto del Papeete da pagare…

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite della trasmissione di Lucia Annunziata su Raitre, ha annunciato una manovra economica da 30 miliardi.

“30 miliardi? – ha detto – E’ una cifra credibile. Ai 23 miliardi” per evitare l’aumento dell’Iva “sono da aggiungere altri miliardi per le politiche da mettere in campo”.

Il governo non farà, secondo il ministro, una manovra restrittiva, “nonostante – spiega – la richiesta iniziale dell’Europa, che diceva di ridurre dello 0,6% il deficit strutturale. Faremo una piccola espansione”, sempre con l’obiettivo di “ridurre il debito pubblico”. Alla domanda su quale sarà, tra quelle circolate, la percentuale del deficit, se si collocherà tra il 2,1% e il 2,2% o si spingerà al 2,4%, Gualtieri risponde che “forse è meglio non dichiarare il 2,4% e poi fare il 2,04% e nel frattempo avere un’impennata dello spread”. L’idea è quindi quella di “una saggia via di mezzo”.

Non ha esitato quindi ad attaccare la Lega, pur ribadendo che quota 100 non verrà toccata: “C’è il ‘conto Papeete’ da pagare. Lo faremo in modo equilibrato, cercando la giusta mediazione tra posizioni in campo e senza compromettere la crescita”. Una battuta cui ha replicato subito Giancarlo Giorgetti: “Volevo dire a Gualtieri che l’aumento dell’Iva non l’abbiamo lasciato noi ma il governo Gentiloni. Quindi si rivolga a lui, per quello”.

“Vogliamo partire – ha aggiunto Gualtieri – con un primo scaglione di riduzione del cuneo fiscale, è un elemento importante non solo a livello redistributivo ma anche per la crescita”. Allo stesso tempo ha confermato le politiche per disincentivare l’uso del contante e per far migrare gli italiani verso i pagamenti elettronici al fine di contrastare l’evasione.

Il governo pensa infine anche di dare vita “da subito” a un “grande fondo di investimenti per una politica verde attiva”.