Grande Fratello, Mauro Marin ricoverato in psichiatria: «Ho bisogno di aiuto»

Ecco il piccolo estratto Forza Mauro 💪💪❤️❤️ Pubblicato da Mauro Marin su Lunedì 23 settembre 2019

La notizia è stata data dal quotidiano locale di Treviso, La Tribuna. E subito è rimbalzata dappertutto. Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, è stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebelluna. «Sto male, ho bisogno di aiuto», ha dichiarato Marin ai giornalisti.

Sul caso dell’ex vincitore del Grande Fratello erano intervenute anche le telecamere del programma di Canale Cinque, Pomeriggio Cinque.Barbara D’Urso aveva infatti parlato di una «situazione controversa», raccontando che Marin era reduce da una forte depressione. La D’Urso sperava tuttavia che Mauro potesse riuscire finalmente a conoscere suo figlio, nato dalla relazione con Jessica Bellei. Su fb molti messaggi di incoraggiamento.

Marin stesso, qualche anno fa, aveva raccontato in un libro, pubblicato in seguito alla sua vittoria al reality di Canale 5, di essere affetto da un disturbo di tipo schizofrenico. «Nel 2004 mi è stata diagnosticata una schizofrenia affettiva con disturbo bipolare, dovuta all’eccesso di sostanze. I miei genitori mi hanno raccolto con il cucchiaino. Io non mi vanto certo di avere fumato spinelli, né dico che combattono la depressione. Anzi, le droghe, tutte le droghe, la depressione la creano. Poi gli effetti sono variabili, dipendono da persona a persona», aveva infatti raccontato.

Qualche tempo Mauro Marin veva fatto parlare di sé per via di un video postato sui social in cui si esibiva in una dimostrazione in cucina, imitando lo chef Antonino Cannavacciuolo. In quell’occasione si era ferito a una mano ed era dovuto ricorrere all’aiuto dei medici in ospedale.