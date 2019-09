Governo, tra i big del Pd è tutto un “gran rifiuto”: anche Orlando dice no al ministero

Lo vogliono tanto, ma così tanto che non ci vogliono proprio entrare. Nel Pd pare che sia tutto uno smarcarsi dai possibili incarichi da ministro al fianco del M5S: dopo Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, ora anche Andrea Orlando annuncia il suo “ringrazio tanto il dottore, ma rifiuto e vado avanti”. Dove? Nel partito, dice lui, perché in questo frangente «rimanere a dirigerlo è per questo un onore ancora più grande». Sarà, ma tutti questi gesti nobili dei notabili dem iniziano a puzzare un po’ di terrore. E a suonare un tantino come un “armiamoci e partite”.

Orlando declina «una delega di grande rilievo»

«Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del Capo dello Stato», ha scritto l’ex Guardasigilli sulla sua pagina Facebook. «Ringraziandolo per la proposta ho declinato per due ragioni. La prima – ha spiegato – è che, come ripeto da settimane, la nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una forte innovazione anche nella nostra compagine. E non si può chiedere ad altri quello che non si è in grado di chiedere a noi stessi». «La seconda, la più importante – ha proseguito – è che credo che la scommessa che stiamo facendo si gioca in larga parte nella società e in questo senso sarà determinante il ruolo del nostro partito. Rimanere a dirigerlo è per questo un onore ancora più grande e parte integrante della battaglia che dovremo condurre insieme».

I big non ci vogliono mettere la faccia

L’ex “virile ministro Orlando”, insomma, la rigira in atto di responsabilità e generosità, ma appare fin troppo chiaro che anche lui, come gli altri big prima di lui, non ci vuole mettere la faccia. Qualcuno disposto al “sacrificio”, certo, lo troveranno. Ma intanto tutto questo tirarsi indietro, la “viltade” di questo continuo gran rifiuto, arrivati a questo punto, copre il Pd di una vergogna perfino superiore a quella di essersi voluto fare – di nuovo – partito di governo senza voti e senza consenso.