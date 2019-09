Eutanasia, Conte inizia ad avere dubbi: ora teme una deriva rossa del governo

Sull‘eutanasia Conte è nelle peste, impaludato nel guado dell’incertezza: sul fine vita tergiversa, immobilizzato dalla necessità di un stilare – dopo un anno di scontri parlamentari mai arrivati a un accordo – un quadro di riferimento giuridico e il terrore di doversi schierare apertamente, lui giurista ma cattolico, con la parte integralista del Pd che vuole sancire per legge il diritto alla morte. Un diritto che, rileva il premier, «dubita possa esistere». Un terreno di prova scivoloso e impervio, quello su cui si è avventurato Conte, che rischia di tingere completamente di rosso l’esecutivo formalmente “giallo-rosso”. Come accontentare, del resto, falchi e colombe del Pd? Come spiegare ai medici vincolati dal giuramento di Ippocrate che obbliga a esperire tutte le possibilità per affermare il diritto alla vita sulla morte «la somministrazione di un farmaco mortale» che l’antico giuramento vieta inequivocabilmente e, dunque, l’eutanasia? Come regolamentare la sottile linea di confine che separa coscienza e obiettori di coscienza? Come accontentare medici e Chiesa? Insomma, come uscirà Conte dal cul de sac che lo inchioda e attanaglia?

Eutanasia, Conte ha paura di cedere completamente al Pd ma…

«Mentre non ho dubbi esista un diritto alla vita, è da dubitare ci sia un diritto alla morte»: intanto è con queste parole che Conte rimette in discussione il tema dell’eutanasia, rispetto al quale ha palesato le sue perplessità e le difficoltà a gestirle in ambito giuridico e parlamentare. Pensieri e parole rilanciate dal presidente del Consiglio a Ceglie Messapica, rispondendo alle domande del direttore di Affari Italiani nel corso della kermesse “La Piazza” . «Per i medici – ha proseguito il premier – bisognerebbe riconoscere quantomeno l’obiezione di coscienza». Ma se sul fine vita – sottolinea il premier – «bisogna fare una legge: ci sprona a farlo la stessa Corte costituzionale», aggiunge riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato non punibile l’aiuto al suicido in determinati casi e chiesto al parlamento di legiferare in materia, «l’intervento della Corte – conclude il presidente del Consiglio –non può sostituire un intervento legislativo».