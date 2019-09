Cartabianca, Corona spiazza la Berlinguer: «Salvini è un uomo coraggioso»

L’intervento del filosofo “montanaro” Mauro Corona a #Cartabianca è stato un vero e proprio show. Aveva Matteo Salvini di fronte, ospite nello studio di Bianca Berlinguer su Rai 3. Corona ha lasciato di sasso tutti – conduttrice compresa- pronunciando un elogio del leader leghista ed ex ministro degli Interni. «La parabola della vita è una salita e una discesa. E Salvini è rotolato dalla montagna, si è fatto un po’ male ma non è deceduto e può tornare a salire! Salvini ha osato, perché ha coraggio, e se fossimo andati a elezioni le avrebbe stravinte». Tutto questo lo ha detto in faccia a Matteo Salvini, in studio.

Corona elogia Salvini, bastona Renzi