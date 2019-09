Calenda attacca Renzi e twitta #senzadime: ce l’ha con l’Ascani, Scalfarotto e la Morani

Non solo Fiano che recita la parte della vittima, del grande escluso dallo scacchiere di governo che non lo ha nominato neppure per un ruolo da sottosegretario. No, in queste ore per commentare sardonico il sudoku dei sottosegretari appena completato dall’esecutivo giallorosso è intervenuto – rigorosamente via social – anche Carlo Calenda, immancabile fustigatore dei costumi dem (e dintorni)…

Calenda ironico twitta l’hashtag #senzadime

Proprio così: arrivano le nomine di vice-ministri e sottosegretari del nuovo esecutivo e, con loro, la stoccata di Carlo Calenda agli ex compagni di viaggio. A finire nel mirino del leader di “Siamo Europei” – e non poteva essere diversamente – sono infatti i renziani Anna Ascani, Ivan Scalfarotto e Alessia Morani, “rei” di aver accettato l’investitura rispettivamente a viceministro e sottosegretari dopo la battaglia contro l’alleanza con i 5S lanciata dall’ex segretario Renzi attraverso l’hashtag #senzadime.