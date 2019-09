Borghi smaschera Gualtieri: «Sei andato al Parlamento europeo solo 50 volte» (video)

La sinistra attacca in maniera pretestuosa sempre la Lega sulle presenze nel Parlamento europeo. «Una leggenda». Così la definisce Claudio Borghi in un video. Il deputato leghista, ospite a Coffee Break, si è sentito dire dal neo ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri che «la Lega in Parlamento europeo vanta pochissime presenze».Un’accusa che Borghi ha smontato in pochissimi secondi: ecco allora apparire un grafico con le rispettive presenze e interventi del dem e di Mara Bizzotto, parlamentare europeo del Carroccio. «Questa colonna qua tutta colorata è l’attività di Mara, quel nulla invisibile è l’attività di Gualtieri. Siamo a 1500 contro 50. Bella figura con la sua protervia».