Risparmiateci l’uomo dell’austerità. C’è un pericoloso candidato all’Economia, tra i nomi vagliati da Conte per il ministero figura l’ex direttore generale di Bankitalia, Salvatore Rossi. E’ l’uomo della svendita di ogni bene nazionale: se arriva lui a via XX settembre possiamo scordarci Eni, Enel, Leonardo, Fincantieri et, i nostri gioielli di famiglia. Si preparerà un colossale affare per chi riuscirà a mettere le mani sui beni più preziosi del nostro Paese.

Perfetto per le troike…

Del resto, il pensiero di Rossi è abbastanza noto. Feroce nemico delle politiche di spesa, è arrivato a sostenere che “l’austerità che uccide l’economia è un falso mito”. Perfetto per le troike che si aggirano per il mondo a caccia delle giugulari dei popoli.

Rossi è arrivato a chiedersi sul Corriere della Sera se davvero possiamomo permetterci una manovra di bilancio espansiva per contrastare la recessione importata, ovvero più spese e meno tasse per tamponare una crisi di breve termine, non solo (nel caso delle tasse) per risolvere il problema di lungo termine che l’Italia si trascina da molti anni.

Solo austerità in economia