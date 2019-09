Alessia Morani si vanta dell’accordo sui migranti. Il web non perdona: racconti favole…

Alessia Morani, la piddina premiata con una poltrona da sottosegretario allo Sviluppo economico, è stata tra i primi a sbandierare sui social la bozza di accordo di Malta (che andrà sottoposta a ottobre ai ministri degli Interni dell’Ue) come un risultato straordinario, ignorando i punti deboli di un’intesa che per il momento si ferma ai buoni propositi.

“In 20 giorni – ha scritto su Twitter – abbiamo fatto un accordo straordinario sui ricollocamenti dei #migranti. #Salvini preferiva il #Papeete ai vertici #UE. Ecco la differenza tra il dire e il fare”.

Un entusiasmo che ha ricevuto una pessima accoglienza. Parla di “rifugiati non migranti economici……… Questi “contentini” potete evitarli”, è la stoccata di un utente. Cui ne seguono subito altre: “Se venisse approvato l’accordo temporaneo di Malta e se Francia e Germania chiedessero il ricollocamento solo dei “potenziali rifugiati”, ad oggi sui 6.839 migranti sbarcati in Italia nel 2019, SOLO 62 migranti verrebbero redistribuiti”. “Ci parli dello sviluppo economico, qui in certi quartieri dei ricollocamenti non ce ne siamo accorti!”. “Cortesemente può postare una copia del protocollo degli impegni inderogabili firmato dai contraenti? Non lo trovo…”. E ancora: “Adesso ho capito, sei una comica pazzesca”. “Vedremo se corrisponde al vero, per il momento sono solo triplicati gli sbarchi e i porti a rotazione sono quelli siciliani, francamente non ci credo minimamente a questo accordo”.