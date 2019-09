“A Matteo, capra di Grillo”: Sgarbi regala a Renzi il “diario per gli insulti”

“A Matteo, capra di Grillo”: Sgarbi regala a Renzi l’esilarante “diario per gli insulti” con tanto di dedica al vetriolo. E con un tweet arpiona due leader: due epiteti caprini al costo di uno…

Esilarante Sgarbi che sbatte nel regno (o inferno?) caprino anche il leader di “Italia Viva”. «Gli ho inviato copia del “Diario della Capra”. Così potrà segnarsi gli insulti ricevuti negli anni dal fondatore dei 5 Stelle», specifica il critico d’arte e polemista tout court nel regalo con dedica inviato via Twitter all’ex premier toscano. Che, da parte sua, da oggi potrà “vantare” l’essere stato inserito di diritto nel “decalogo ideale” di Sgarbi che continua a promuovere – e ad allungare la lista dei suoi protagonisti oltre che destinatari prescelti – il suo “Diario della capra 2019-2020“. tanto che, per sua stessa ammissione digitale, del diario l’irriverente inventore ha deciso di inviare una copia al leader più discusso del momento: il Matteo Renzi che ha operato per l’inciucio che ha portato alla formazione del governo giallo rosso, salvo poi distaccarsene un minuto dopo il giuramento per dare forma alla chiacchieratissima scissione dal Pd con la formazione di Italia Viva.

Sgarbi, re della polemica e del marketing

Renzi, dunque, al centro di retroscena di palazzo e rumors dei gossippari, non può esimersi dal “regalo” che Sgarbi gli ha fatto e che ha annunciato di aver fatto su Twitter, dove ha anche rivelato la dedica di accompagnamento vergata di suo pugno nell’enunciare mittente e destinatario: «A Matteo, capra di Grillo». Poi, il critico d’arte scatenatissimo, aggiunge più pungente che mai: «Anche il leader di Italia Viva nel regno caprino. Gli ho inviato copia del Diario della Capra. Così potrà segnarsi gli insulti ricevuti negli anni dal fondatore dei 5 Stelle», ovvero Beppe Grillo. Maestro della reprimenda e del marketing, Sgarbi ne colpisce e affonda due al prezzo di uno. Inimitabile.